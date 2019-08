Verdachte van ongeval met vluchtmisdrijf opgepakt BJS

26 augustus 2019

20u52 0 Berchem De Antwerpse politie heeft een bestuurder opgepakt, die vorige week in Berchem een aanrijding met een fietser veroorzaakte. Het slachtoffer raakte daarbij lichtgewond.

Het ongeval gebeurde vorige week op het kruispunt van de De Wittestraat en de Jennevalstraat. Volgens een getuige reed de wagen aan hoge snelheid en reed die de fietser langs achteren aan. De bestuurder van de wagen stopte niet en liet de lichtgewonde fietser achter.

Het wijkteam van Berchem herkende aan de beschrijving van het voertuig echter één van hun ‘klanten’ uit de wijk. Uit nazicht met ANPR-camera’s bleek ook dat die wagen recent in de buurt was gepasseerd. De wagen werd kort nadien teruggevonden in de Guldenvliesstraat. Er waren beschadigingen die vermoedelijk afkomstig waren van het ongeval. Het rijbewijs van de vluchtende bestuurder werd meteen ingetrokken.