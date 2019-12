Vechtsport zit in de lift: Antwerps talent in de ring tijdens Round 3 in Berchem AMK

01 december 2019

15u37 0 Berchem Zes Antwerpse vechtsportclubs organiseerden zaterdag Round 3, een boksgala waar jong Antwerps talent in de ring staat. “De bokssport draait om zóveel meer dan enkel de juiste slagen uitdelen. Het gaat ook om positiviteit, fairplay en verbinding.”

Vechtsporten - zowel thaiboksen als boksen en MMA - zijn populairder dan ooit. Dat bewijzen niet enkel de overvolle wachtlijsten bij clubs - in Antwerpen alleen al zijn er 30 erkende risicovechtsportclubs. Volgens de meest recente cijfers telde de Belgian Kickboxing, Muaythai (thaiboksen) and MMA Organisation vorig jaar maar liefst 7.373 leden, waarvan 26 procent vrouwen. Ter vergelijking: in 2013 telde de bond zo’n 3.510 leden.

Voor het derde jaar op rij slaan zes erkende Antwerpse vechtsportclubs (The Bulldogs, Team Unbreakable, Said Gym, Team Trooi, Antwerp Piranhas en Boxing Instruction Merksem) de handen in elkaar voor Round 3. Sporthal Het Rooi in Berchem vormde gisteren het decor voor het boksgala, waar Antwerpse atleten vanaf 16 jaar de kans kregen zich te bewijzen.

Fairplay

Ondanks de groeiende populariteit, leeft bij veel niet-boksers toch nog steeds een negatieve perceptie rond de sport. “En dat is absoluut onterecht”, aldus Daniella Somers (The Bulldogs), achtvoudig wereldkampioene én bokslegende. “De bokssport draait om zóveel meer dan enkel de juiste slagen uitdelen. Ook om positiviteit, fairplay en verbinding. Net dat willen we laten zien met Round 3. Jong opkomend talent krijgt een platform om hun technische en sportieve talenten aan het brede publiek te tonen. Ook het feit dat zes risicovechtsportclubs de handen in elkaar slaan en de krachten letterlijk en figuurlijk bundelen, is ongezien en uniek.”

Ooit wereldkampioen

Roueya Samadi (17) uit Hoboken bokst al 11 jaar. Round 3 was haar tweede wedstrijd. Overdag zit ze op de schoolbanken, vanwaar ze ‘s avonds rechtstreeks naar de thaibokstraining gaat. “Ik zat eigenlijk op ballet, maar mocht met mijn nonkel af en toe eens mee naar bokstrainigen. Ballet heb ik dus niet lang volgehouden!” lacht ze. “Elke dag na school ga ik trainen, en dat zes keer per week. Ooit word ik wereldkampioen, dat is mijn droom. Mijn trainer en vrienden noemen me niet voor niks Rocky, naar de bekende film met Sylvester Stallone als bokser.”