Vandaal (68) die auto’s bekrast na 2 jaar gevat Sander Bral

02 juli 2020

Het politiewijkteam van Berchem krijgt al bijna twee jaar meldingen van een vandaal die geparkeerde voertuigen bekrast in de Robert Bossaertstraat. In totaal gaat het om 21 meldingen tussen 2018 en 2020. Het wijkteam trok op onderzoek uit en kon aan de hand van een getuigenverklaring een mogelijke verdachte identificeren. Verder onderzoek zal moeten uitwijzen of de 68-jarige man dient op te draaien voor de geleden schade.