Twee jonge inbrekers op heterdaad betrapt Sander Bral

04 juli 2020

Een bewoner van de Euterpestraat in Berchem verwittigde vrijdagnacht de politie nadat hij een knal hoorde en twee verdachte personen in de gemeenschappelijke hal van het appartementsgebouw had aangetroffen. De politie was snel ter plaatse en kon de twee verdachten vatten op de hoek van de straat. In het appartementsgebouw was de deur van een appartement beschadigd, vermoedelijk hadden de verdachten de deur ingetrapt om toegang te verkrijgen tot het appartement. De twee mannen van achttien en twintig jaar oud bleken goed gekend bij de politie. Ze werden gearresteerd voor verder onderzoek. Ze hadden geen buit kunnen maken.