Trio riskeert tot 50 maanden cel in zaak van fout gelopen drugdeal, waarbij man kogel in het been krijgt

BJS

24 januari 2020

11u50 0 Berchem Het Antwerpse parket heeft celstraffen tot 50 maanden geëist tegen drie mannen die betrokken waren bij een drugsdeal, die fout was afgelopen. De klanten waren er met 30 kilo hasj vandoor gegaan zonder te betalen en hadden een van de beklaagden in het been geschoten.

Ahmed D. (57) werd op 5 februari 2017 door drie Surinamers in het been geschoten in de Mercuriusstraat in Berchem. Hij verklaarde dat hij een toevallig slachtoffer was geworden van ruziënde mannen die op elkaar het vuur hadden geopend. Valeri M., die hem vergezelde, bracht hem naar het ziekenhuis.

Uit verder onderzoek bleek dat het schietincident kaderde in een ripdeal. Valeri M. verklaarde dat Ahmed D. 30 kilo hasj in de aanbieding had. Via Gilberto S. (40) waren ze met de Surinamers in contact gekomen. Er werd een prijs van 70.000 euro overeen gekomen. Valeri M. zou daarvan 5.000 euro krijgen.

De overdracht van het geld en de drugs vond plaats in de woning van Gilberto S. aan de Mercuriusstraat. De Surinamers waren er echter met de partij hasj vandoor gegaan zonder te betalen. Ahmed D. had de achtervolging ingezet en werd in het been geschoten. De Surinamers hadden in hun haast een blok hasj van 550 gram laten vallen.

De procureur vorderde voor Ahmed D. en Valeri M. 50 maanden cel en 24.000 euro boete en voor Gilberto S. 40 maanden cel en 16.000 euro boete. Ahmed D. blijft erbij dat hij een toevallig slachtoffer was en dat hij niets afweet van een drugsdeal.

Vrijspraak

“Het parket baseert zich op de verklaring van Valeri M., maar negeert die van Gilberto S. Die zegt namelijk dat hij geen idee heeft hoe mijn cliënt bij de drugsdeal betrokken was geraakt, want hij dacht dat een Georgiër en een Rus de partij hasj wilden verkopen. Er is ook niets dat op de aanwezigheid van mijn cliënt in die woning wijst. Ik vraag de vrijspraak”, pleitte advocaat Sam Vlaminck.

Valeri M. en Gilberto S. vroegen om een straf met uitstel of een werkstraf.

Vonnis op 20 februari.