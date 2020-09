Trainer Geert Emmerechts en Berchem maken zich op voor mooie bekeraffiche tegen Lyra-Lierse: “Interessante test tegen reeksgenoot” Kristof De Cnodder

10 september 2020

10u32 0 Berchem Nadat Berchem Sport afgelopen weekend derdenationaler KFC Turnhout uit de beker knikkerde, wacht in de volgende ronde een verplaatsing naar reeksgenoot Lyra-Lierse. “Een mooie test met het oog op de competitie”, oordeelt Berchemtrainer Geert Emmerechts. “Met onze relatief jonge kern mikken we op een rustig seizoen.”

Honderd procent tevreden was Geert Emmerechts niet na de krappe 1-0 winst van zijn ploeg tegen Turnhout. “Onze eerste helft was gewoon niet goed”, klinkt de ex-speler van Antwerp eerlijk. “We hadden moeite om op de juiste manier druk te zetten en om het spel te maken. Na de rust liep het gelukkig beter. Fysiek namen we de bovenhand en op het einde konden we alsnog het verschil maken. Positief was ook dat we de nul hielden.”

In de volgende bekerronde gaat Berchem op bezoek bij Lyra-Lierse, dat promoveerde naar tweede nationale. “Dat is een leuke affiche”, vindt Geert Emmerechts. “Het is niet ver rijden en de tegenstander heeft een zekere naam. Op sportief vlak is het gewoon een interessante test. Het zal goed zijn om te zien hoe ver we op het einde van onze voorbereiding staan tegen een ploeg uit onze reeks. Over het verloop van die voorbereiding mag ik trouwens niet klagen. Ondanks de praktische beslommeringen die corona met zich meebracht, hebben we toch steeds vrij goed ons ding kunnen blijven doen.”

Directe communicatie

In de jaargang 2020-2021 mikt Berchem op een plaatsje in de middenmoot. “We gaan voor een rustig seizoen”, aldus T1 Emmerechts. “Onze kern telt enkele routiniers en nogal wat jonge talenten. Die jongeren gaan sowieso kansen krijgen, maar het is natuurlijk altijd een beetje afwachten wie er snel stappen vooruit zal zetten. De kern is ook niet super breed, maar dat zal bij heel wat andere clubs niet anders zijn. In de gegeven omstandigheden moet iedereen de tering een beetje naar de nering zetten. Hoe dan ook zie ik dit als een mooie uitdaging.”

Emmerechts zelf krijgt nu de gelegenheid om de puntjes op de i te zetten, nadat hij in 2017 na een korte periode werd doorgestuurd als coach op het Rooi. “De resultaten waren toen niet zo slecht, maar misschien viel mijn directe manier van communiceren toen niet bij iedereen in de smaak. Nu goed, langs geen van beide kanten is daar iets van blijven hangen. We kijken alleen nog naar de toekomst”, besluit Emmerechts.