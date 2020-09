Thomas Verstraelen (opnieuw) supersub bij Berchem Sport: “Eerste balcontact was meteen raak” Kristof De Cnodder

24 september 2020

12u00 0 Berchem Bij tweedenationaler Berchem Sport is de 18-jarige Thomas Verstraelen op korte tijd naam aan het maken als supersub. Nadat hij eerder als invaller al het bekerduel tegen Turnhout besliste, deed Verstraelen het zelfde in de competitieopener tegen Wijgmaal (1-2 winst). “Bij mijn eerste balcontact was het meteen prijs”, glundert Verstraelen.

Het gaat plots hard voor Thomas Verstraelen. Nauwelijks enkele maanden nadat het Berchemse jeugdproduct zijn eerste echte contract mocht tekenen, was hij dus al twee keer matchwinnaar bij de eerste ploeg. En zeggen dat Verstraelen slechts in laatste instantie speelklaar geraakte voor het treffen met Wijgmaal.

“Nadat we Turnhout uit de beker knikkerden, mocht ik in de volgende ronde starten op Lyra-Lierse. Daar kreeg ik een stevige trap op de kuit te verwerken, waardoor ik even buiten strijd was”, legt Verstraelen uit. “Pas daags voor de match tegen Wijgmaal kon ik de groepstraining hervatten. Ietwat onverwacht nam de trainer me toch al op in de selectie. Het geeft aan dat de coach graag werkt met de jongeren in onze kern. Ik ben blij dat ik hem kon bedanken voor het vertrouwen.”

Eerste baltoets

Nauwelijks twee minuten nadat Geert Emmerechts Verstraelen in de strijd gooide, besliste die laatste de partij tegen Wijgmaal. “Mijn eerste balcontact was meteen goed voor een goal”, glimlacht Verstraelen. “Dan ben je natuurlijk even door het dolle heen. Ik was niet alleen tevreden voor mezelf, maar ook voor de ploeg. Al bij al verdienden we de drie punten ook wel. Het is altijd belangrijk dat je de eerste wedstrijd van het seizoen kan winnen. Hopelijk kunnen we zondag bevestigen tegen Londerzeel. Makkelijk wordt dat niet, want zij zullen op revanche uit zijn na hun zware 0-5 nederlaag tegen Cappellen.”

Kracht

Verstraelen hoopt uiteraard dat hij ook in de volgende weken en maanden een impact kan blijven hebben. “Ik voel me thuis bij Berchem en wil hier graag verder doorgroeien”, vertelt de student kinesitherapie. “Elke speelkans die ik krijg, ga ik met beide handen proberen te grijpen. Het maakt niet uit waar de trainer me zet. Ik speel het liefst centraal op het middenveld, maar kan ook op de flanken uit de voeten. Qua kracht heb ik nog een aardige winstmarge, maar daar krijg ik nu een speciaal trainingsprogramma voor.”