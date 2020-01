Studenten KDG organiseren ‘The Matching Experience’: vrijgezellen worden gekoppeld en nemen samen deel aan workshops CVDP

16 januari 2020

17u25 0 Berchem Een groep studenten project- en eventmanagement van de Karel de Grote Hogeschool organiseert eind januari een nieuw singlesevenement. Tijdens The Matching Experience worden vrijgezellen gekoppeld aan twee potentiële partners waarmee ze op minidates gaan.

“Speeddaten is populair en applicaties om in contact te komen met singles zijn nog populairder. Elk datingconcept heeft zijn voor- en nadelen en daarom kwamen wij op het idee om ze allemaal te mixen tot een perfecte match”, vertelt Laurika, een van de organiserende studenten. Op 28 januari zullen 100 vrijgezellen samenkomen in zaal Yust in Berchem voor The Matching Experience. Met behulp van een vooraf ingevulde vragenlijst worden ze door Margriet Verhulst van XClusive Match gekoppeld aan twee personen. Tijdens het evenement zoeken ze hun matches en gaan ze met hen op een date van twintig minuten.

Voor de minidates kunnen de deelnemers kiezen tussen vier workshops van verschillende datingexperts waaronder lifecoach Perla van Belle. Na twee dates zetten ze hun joker in voor een laatste workshop met een van de 99 andere vrijgezellen. Napraten kan nadien in de lounge met een hapje en een drankje. “We hopen dat de vrijgezellen uit hun comfortzone komen en een ludieke en plezante avond beleven.”

Tickets voor The Matching Experience kosten 34 euro en worden online verkocht. De ticketverkoop stopt op 21 januari om 20 uur.