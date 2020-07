Steekpartij in Berchem: verdachte verstopt zich bij kleindochter en bomma Patrick Lefelon

25 juli 2020

18u58 124 Berchem In de buurt van de Driekoningenstraat in Berchem is zaterdagmiddag een 43-jarige man neergestoken. In een tumult met een andere man liep hij een messteek in zijn hals op. Hij is levensgevaarlijk gewond naar het Universitair Ziekenhuis in Edegem gebracht.



Politiewoordvoerder Sven Lommaert: “Rond 17 uur kwamen verschillende oproepen binnen over een zware vechtpartij in de Driekoningenstraat. Een achttal mensen zouden daar met mekaar in de clinch zijn gegaan. Toen onze ploegen aankwamen, bleek het incident zich te beperken tot twee mannen van wie één ernstig gewond is geraakt. De politie heeft de omgeving van de Baron De Caterstraat/Driekoningenstraat afgezet. Wij vragen ook iedereen uit die buurt weg te blijven.”

De verdachte, een Afrikaanse man uit Nederland, werd door de politie uit een woning gehaald. Hij zat daar ondergedoken bij een kleindochter die bij haar bomma woont.

Bomma Marie-Jeanne dacht even dat zij op een filmset was beland. “Ik was zaterdagnamiddag een dutje aan het doen in de woonkamer. Ineens hoorde ik roepen: ‘Marie-Jeanne, kom naar buiten met uw handen in de lucht!’ Ik had geen idee wat er aan de hand was. Toen ik op straat stond, moest ook mijn kleindochter met haar handen omhoog naar buiten komen. Dan stelde de politie zich op met zware wapens en riep die Nederlandse vriend van mijn kleindochter naar buiten. De buurtbewoners juichten toen hij buiten kwam. Ik had mijn kleindochter al laten verstaan dat die Nederlander het huis uit moest. Nu is het probleem ineens opgelost.”

Achtervolgd

Wat de aanleiding voor de steekpartij was, kon niemand uit de buurt zaterdagavond zeggen. Feit is dat het tot een fors handgemeen kwam, waarbij ineens een messteek werd uitgedeeld. De messentrekker sloeg dan op de vlucht, achterna gezeten door een tiental vrienden van de gewonde man.

“Gelukkig was de politie onmiddellijk met veel volk ter plaatse”, vertelt een buurman. “Anders waren die kerels in dat huis binnengedrongen waar die Afrikaan zich had verscholen. Wie weet wat er dan was gebeurd.”

Vrouw beledigd

Vrijdagavond kwam het in de Statiestraat ook al tot een steekpartij tussen twee mannen uit Sri Lanka. Iemand zou een ongepaste opmerking over een vrouw hebben gemaakt waarna een andere man een mes trok. De twee mannen raakten licht gewond. De man met het mes is zaterdag voor de onderzoeksrechter geleid.