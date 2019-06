Stad zoekt uitbater voor oud-vredegerecht in Berchem BJS

14 juni 2019

15u53 5 Berchem De stad Antwerpen lanceert een oproep voor de tijdelijke invulling van het voormalige vredegerecht aan de Grotesteenweg 13 in Berchem. In afwachting van een definitieve herbestemming voor het gebouw wordt een voorlopige uitbater gezocht voor minimaal één jaar.

Het pand aan de Grotesteenweg in Berchem kent een rijke geschiedenis. In 1898 werd het gebouw op vraag van jeneverstoker Jules Meeûs opgetrokken naar een ontwerp van architecten Jean Baptiste en Emile Vereecken. De structuur bestond uit twee volgens spiegelbeeld gekoppelde hotels met een inkomportaal langs de zijgevel. De latere eigenaar liet binnenin bijkomend muurschilderingen aanbrengen met taferelen uit de geschiedenis van Berchem.

Het linkerpand werd in 1926 gesloopt voor de bouw van een handelspand en een appartementsgebouw met bioscoop. Het overblijvende hotel werd in 1930 aangekocht door de gemeente Berchem, die er haar gemeentelijke administratie in onderbracht. Van 1950 tot 2016 was hier het vredegerecht van het achtste kanton van Antwerpen gevestigd. Sindsdien staat het pand leeg.

Om het gebouw een waardige invulling te geven in afwachting van een definitieve herbestemming, zoekt de stad nu een tijdelijke uitbater. Voor de invulling zijn diverse functies mogelijk: bijvoorbeeld horeca, kantoorruimte, handel, recreatie ... . Louter als woning mag het pand niet gebruikt worden.

Kandidaten kunnen onder gesloten omslag een bod uitbrengen, en dit tot vrijdag 23 augustus om 14 uur. Meer informatie over de oproep staat op www.agvespa.be.