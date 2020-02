Spoorbruggen in Berchem worden gerenoveerd Annelin Marien

24 februari 2020

17u21 0 Berchem Vanaf 2 maart wordt de spoorwegbrug aan de Arbeidersstraat in Berchem gerenoveerd. Infrabel plaats er een nieuwe borstwering en voert er renovatiewerken uit. Ook de brug aan Ter Nieuwerbrugge (Berchem) en Deurnestraat (Mortsel) worden aangepakt, in een latere fase.

Infrabel werkt verder aan de renovatie van de spoorbruggen over Ter Nieuwerbrugge en de Arbeidersstraat in Berchem en de Deurnestraat in Mortsel. De werken kunnen geluidshinder met zich meebrengen. Om veiligheidsredenen vindt een gedeelte van de werken ‘s nachts plaats.

In de Arbeidersstraat wordt er van 2 tot 29 maart overdag gewerkt. Aan Ter Nieuwerbrugge wordt er van 30 mei tot 2 juni zowel overdag als ‘s nachts gewerkt. Van zaterdag 30 mei om 18 uur tot dinsdag 2 juni om 8 uur is de weg volledig afgesloten voor alle wegverkeer. Op 7 juni wordt er overdag gewerkt: de weg is overdag afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Er is wel doorgang voor fietsers en voetgangers. Ook van 3 augustus tot 6 september wordt er overdag aan Ter Nieuwerbrugge gewerkt: ook dan is de weg afgesloten voor verkeer, maar is er wel doorgang voor fietsers en voetgangers.

In de Deurnestraat (Mortsel) wordt er van 6 op 7 juni ‘s nachts en van 8 tot 12 juli overdag gewerkt. Van zaterdagavond 6 juni tot zondagmiddag 7 juni om 12 uur is de weg afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Er is wel doorgang voor voetgangers en fietsers. Van maandag 8 juni tot zondag 12 juli is er beurtelings verkeer met behulp van tijdelijke verkeerslichten.