Proefproject test cargofietsdeelsystemen ADA

14 juni 2019

12u04 2 Berchem Grote aankopen vervoeren met de fiets is niet altijd vanzelfsprekend. Daarom starten in Berchem twee pilootprojecten op. Er zullen cargofietsdeelsystemen uitgetest kunnen worden om grote goederen te vervoeren over korte afstanden.

Fietsenhandelaar De Geus stelt vanaf half juni vanuit zijn winkel in Berchem twee elektrische cargofietsen ter beschikking voor deelgebruik. Via een mailadres kunnen bewoners een cargofiets reserveren om bijvoorbeeld grote goederen of boodschappen te vervoeren. Binnenkort zal dat kunnen via een reservatieplatform. Momenteel bekijkt de fietshandelaar ook of zijn fietswinkel een geschikte standplaats is voor de twee deelfietsen en of er andere partners in de buurt zijn die een deellocatie kunnen aanbieden. Bewoners zullen een cargofiets kunnen huren vanaf 15 euro per 2 uur, tot 80 euro voor een heel weekend.

Dégage test in Berchem op zijn beurt een nieuw platform voor het particulier delen van (cargo)fietsen. Via dit platform kunnen bewoners speciale fietsen delen met de buurt of zelf gebruiken. Zo kunnen ze voor een korte periode een ander soort fiets lenen zoals een fietskar voor een uitstap met de kinderen of een vouwfiets voor gecombineerde verplaatsingen met de trein. Dégage is momenteel op zoek naar fietseigenaars die hun fiets willen delen met de buurt. Om een fiets te kunnen delen en/of gebruiken, moet je lid worden van het platform van Dégage. Het inschrijvingsgeld bedraagt 35 euro. Daarnaast is er een bijdrage voor de gereserveerde tijd van de fietsen. Wie instapt, betaalt eenmalig ook een waarborgsom van 75 euro, die je geheel of gedeeltelijk terugkrijgt na uitstap.