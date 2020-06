Politie treedt op tegen gevaarlijke bestuurders Sander Bral

13u12 0 Berchem Het politiewijkteam van Berchem heeft dit weekend gecontroleerdop onveilig en asociaal rijgedrag in de omgeving van de Driekoningenstraat na meerdere klachten uit de buurt. Politiemensen in burger stonden op uitkijk om de pakkans te verhogen.

Vier bestuurders werden beboet omdat ze aan hoge snelheden door de woonwijk reden. Vier chauffeurs reden rond met de gsm in de hand. Twee bromfietsers droegen geen helm en twee wagens die op het voetpad parkeerden, kregen ook een boete. Twee bestuurders droegen geen gordel, drie zogenoemde ‘boomcars’ werden beboet voor geluidsoverlast. Eén bestuurder bleek te veel te hebben gedronken. Er werden ook twee sluikstorters op heterdaad betrapt en beboet.

Het wijkteam van Deurne-Noord controleerde dan weer in de omgeving van de Belcrownlaan. Daar groeit de onvrede over vrachtwagenbestuurders die ter plaatse overnachten. Hun voertuigen staan echter vaak fout geparkeerd en er is sprake van sluikstort ter hoogte van de daar gelegen bedrijven. Tijdens de controle werden zeven vrachtwagenbestuurders geverbaliseerd. De chauffeurs werden verplicht om hun voertuigen meteen te verplaatsen en een reglementaire parkeerplaats te zoeken.