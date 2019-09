Persoon zwaargewond na opzettelijke aanrijding in Antwerpen, dader op de vlucht Sander Bral

13 september 2019

17u53 52 Berchem In het Antwerpse district Berchem heeft zich deze namiddag een extreem geval van verkeersagressie voorgedaan. Iemand zou opzettelijk aangereden zijn na een discussie op de Mechelsebrug over de Ring. Het slachtoffer raakte zwaargewond, de dader sloeg op de vlucht.

Twee bestuurders kregen het vanmiddag met elkaar aan de stok op de Mechelsebrug over de Ring rond Antwerpen in Berchem. Eén van de bestuurders stapte volgens getuigen uit zijn auto, waarop de andere bestuurder hem en het openstaand portier aanreed.

Het slachtoffer werd ter plaatse verzorgd en is met ernstige verwondingen naar het ziekenhuis vervoerd. Mogelijk verkeert hij zelfs in levensgevaar. De andere bestuurder vluchtte weg na het incident. Hij wordt opgespoord door de lokale politie. Over de aanleiding van de discussie is nog niets bekend.

Er zijn nog twee rijvakken afgesloten op het kruispunt zodat de politie zijn werk kan doen. De aanleiding van de ruzie is nog onbekend.