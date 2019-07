Pendelritten om heropening van Tram- en Autobusmuseum in de verf te zetten BJS

07 juli 2019

11u43 0 Berchem Om de heropening van het Vlaamse Tram- en Autobusmuseum (VlaTAM) extra in de verf te zetten, zullen in de maand juli op zondag pendelritten rijden tussen de Groenplaats en de wijk Groenenhoek in Berchem. De ritten vinden plaats op 7, 14, 21 en 28 juli.

Op de Groenplaats vertrekt de tram telkens om 13u45, 15u en 16u15. De eerste twee ritten rijden door naar keerlus Eksterlaar. De laatste rit keert in keerlus Groenenhoek.

De trams terug vertrekken aan de halte Groenhoek in Berchem (halte van trams 4 en 9) en staan gepland rond 14u30 en 15u45. De laatste tram vertrekt dan iets verderop aan de keerlus van lijn 11 om 16u50. “De ritten zijn gratis, de inkom van het museum is gewoon betalend”, zegt het bestuur van het museum. “We houden wel de veiligheid in acht, het aantal plaatsen op de tram is beperkt. Het kan dus zijn dat u moet staan in de tram.”

Enkele weken geleden ging het Vlaamse Tram- en Autobusmuseum na negen jaar sluiting terug open. Het dak van de beschermde tramloods in de Berchemse Diksmuidelaan moest hersteld worden.