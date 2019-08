Pedofiel (65) noemt verkrachting van jongetje (6) ‘liefde geven’: 4 jaar cel

15u08 0 Berchem Een zestiger uit Berchem is door de correctionele rechtbank van Antwerpen veroordeeld voor het misbruik van een jongen van 6. De man kreeg 4 jaar cel en 10 jaar terbeschikkingstelling (TBS) van de strafuitvoeringsrechtbank.

De feiten dateren van 26 maart 2018. De 65-jarige beklaagde lette die dag op de kinderen van een vrouw uit de buurt. Toen de moeder haar kinderen omstreeks 22u kwam afhalen, zag ze haar zoontje van 6 in een onderbroek rondlopen. Haar dochtertje had een condoom in de verpakking vast.

Het jongetje verklaarde bij de politie dat de beklaagde zijn broek had uitgedaan en zijn geslachtsdeel in de mond had genomen. De zestiger ontkende dat. Enkele dagen later kwamen ongeruste sociale assistenten van de sociale werkplaats, waar de beklaagde werkte, bij de politie aankloppen. De zestiger had hen verteld dat hij seks had gehad met het buurjongetje van 6. Hij noemde het “liefde geven”.

Wat de sociale assistenten zeer had verontrust, was het feit dat de man tijdens het gesprek had gezegd dat hij in speeltuinen actief op zoek ging naar jonge kinderen. Hij had ook om advies gevraagd omdat hij opnieuw met het slachtoffer in contact wilde treden.

De advocaat van de verdediging had op het proces geen betwisting over de feiten gevoerd. Hij vroeg de rechtbank om zijn cliënt een gedeeltelijk uitgestelde straf, gekoppeld aan probatievoorwaarden, op te leggen.