Parket in beroep tegen vrijlating van verdachte verkeersagressie Patrick Lefelon

19 september 2019

10u35 14 Berchem De 24-jarige T. V. uit Kontich die vorige vrijdag een man aanreed bij een verkeersagressie op de Grotesteenweg in Berchem, mag onder voorwaarden de gevangenis verlaten. Dat heeft de raadkamer vanmorgen beslist. Het parket tekent echter beroep aan waardoor T.V. voorlopig in de gevangenis moet blijven.

De man beweert dat hij probeerde weg te vluchten nadat hij het op de Singel aan de stok had gekregen met de 36-jarige Noredin M. Die vond dat hij bij een invoegmanoeuvre de pas was afgesneden. Wat verderop herhaalde zich dat. T.V. voegde het laatste moment in bij het opdraaien van de Grotesteenweg en sneed daardoor de bocht van Noredin M. af. Die moest hevig in de remmen. Zijn vrouw die drie maand zwanger is, schrok en gilde toen de veiligheidsgordel zich stevig rond haar buik spande.

Aan het volgende kruispunt stapte Noredin M. uit en ging verhaal halen bij Tim V. uit Kontich. De jongeman beweert dat hij schrik kreeg en probeerde weg te vluchten. De vrije ruimte was echter te smal. Tim V. botste eerst tegen de auto links van hem en zwalpte dan naar rechts waar hij het portier van de auto van Noredin M. raakte. Het portier sloeg tegen Noredin M. die op de grond viel en onder de wagen van Tim V. terechtkwam.

Advocaat Frédéric Thiebaut die T. V. bijstaat: “Verschillende getuigen bevestigen de verklaring van mijn cliënt. Hij heeft nooit de intentie gehad om de man te doden. Evenmin is er sprake van een racistisch motief, zoals dat door de echtgenote van het slachtoffer op Facebook wordt beweerd. Zij vergist zich trouwens ook op andere punten in haar verklaring. Mijn cliënt is een jongeman met een blanco strafblad die gewoon van zijn werk kwam. Hij was in paniek toen de andere chauffeur met veel kabaal op zijn raam kwam kloppen en probeerde te vluchten. Hij heeft zich thuis onmiddellijk bij de politie gemeld."

Het Antwerpse parket kan vandaag nog wel in beroep gaan tegen de vrijlating.