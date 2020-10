Parket houdt verdachte van steekpartij Berchem aan Caroline Van de Pol

13 oktober 2020

15u58 0 Berchem De verdachte van de steekpartij van maandag in Berchem is door de onderzoeksrechter aangehouden. Dat meldt het Antwerps parket. De verdachte van de steekpartij van maandag in Berchem is door de onderzoeksrechter aangehouden. Dat meldt het Antwerps parket. De man (35) verwondde een jonge vrouw met verschillende messteken.

De feiten vonden maandagochtend plaats in de woning van het slachtoffer in de Fourneaustraat. “De jonge vrouw liep verschillende messteken op, maar verkeert niet in levensgevaar”, bevestigt Wouter Bruyns van Politiezone Antwerpen. “De verdachte (35) werd korte tijd later gearresteerd. Zijn betrokkenheid wordt onderzocht.” Het gerechtelijk lab kwam ter plaatse en de lokale recherche voert mee het onderzoek. De feiten vonden vermoedelijk plaats in de relationele sfeer.