Ouders van vermoorde Tania: “Boek kan na 26 jaar voor doorbraak zorgen” Patrick Lefelon

25 september 2019

19u01 2 Berchem Er komt een boek over de onopgeloste moord op de 17-jarige Tania Van Kerkhoven uit Edegem. Zij werd in de zomer van 1993 vermoord gevonden in het park Brilschans in Berchem. De ouders hopen met het boek een doorbraak te forceren. “Er zijn mensen die vroeger niet durfden of mochten spreken, maar dat nu wel kunnen”, zegt moeder Annie Van Kerkhoven.

Na een fuif in jeugdhuis De Wommel in het Fort II van Wommelgem reed Tania Van Kerkhoven op vrijdagavond 16 juli 1993 op haar brommertje naar huis. Zij begeleidde eerst haar vriendje tot bij zijn oma en zette dan koers richting Edegem. Het brommertje werd destijds teruggevonden in de Van Strijdoncklaan in Deurne. Tania zelf werd een dag later door een wandelaar dood aangetroffen in het Brilschanspark in Berchem. Dat is tien kilometer verwijderd van de vindplaats van haar brommer.

Moeder Annie en vader Wim hebben meer dan tien jaar niets meer gehoord van justitie of van de moordbrigade van de federale gerechtelijke politie. Daarom namen zij contact op met gerechtsjournalist Kurt Wertelaers. Hij maakte dit jaar zijn tv-debuut met de documentaire ‘Cold Case’ op VTM. Daarin probeerde hij de onopgeloste moord op de Antwerpse Sally Van Hecke op te helderen. Het Antwerpse gerecht heropende het onderzoek.

Kurt Wertelaers: “Ik heb met de ouders van Tania Van Kerkhoven, die tegenwoordig in het Spaanse Calpe wonen, lange gesprekken gehad. Het boek zal niet alleen de moord op hun dochter terug onder de aandacht brengen, maar zal ook meer inzicht leveren in wat er die bewuste nacht in dat Brilschanspark gebeurd is.”

Namen wil Wertelaers vandaag niet noemen. “Dat is het werk van justitie.”

“Brilschanspark was gevaarlijk”

Volgens Wertelaers is het niet verwonderlijk dat Tania Van Kerkhoven in het Brilschanspark in Berchem op haar moordenaar botste. “ “Er liepen in die periode in en rond dat park figuren rond die vreselijke feiten gepleegd hebben. Zelfs moorden. Het lijstje van moordenaars die in die buurt toesloegen, is verbazend lang.”

Tania Van Kerkhoven was een tiener met een grote vriendenkring. Veel vrienden zijn ondertussen volwassen mannen en vrouwen met een gezin. Kurt Wertelaers heeft met veel vrienden gesproken. Onder andere met de jongeren die destijds op de fuif in De Wommel aanwezig waren. De moordbrigade heeft lang gedacht dat één van de aanwezigen op de fuif Tania was gevolgd en haar had aangevallen in het Brilschanspark. De jongeren werden destijds uitvoerig ondervraagd en stonden hun DNA af. Het hielp het onderzoek niet vooruit.

Moeder Annie Van Kerkhoven: “Elke keer als een ‘cold case’ in het nieuws komt, krijg ik weer een beetje hoop. Zoals nu met die glazenwasser Stephaan D.L. die verdacht wordt van twee moorden in de jaren negentig. Wie weet komt zijn DNA ook overeen met het DNA dat is gevonden op het lichaam van Tania. Je weet maar nooit."

De familie Van Kerkhoven heeft haar medewerking beloofd aan het boek van Kurt Wertelaers. Van een tv-documentaire is er voorlopig geen sprake. Het boek komt uit begin 2020.