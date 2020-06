Oud vredegerecht wordt onthaastingsplek voor families en vrienden: “Je neemt zelf aan de bar wat je wil. Betalen komt later wel” Sander Bral

11 juni 2020

11u44 0 Berchem Het oude vredegerecht in Berchem krijgt na jarenlange leegstand eindelijk een nieuwe invulling. Het statig pand met enorme stadstuin wordt een plek waar families, vrienden en collega’s elkaar kunnen ontmoeten en onthaasten met lekker eten en drinken. “Bij Zelda&Zorro kan de superheldencape even aan de haak en kunnen bezoekers doen alsof ze thuis zijn.”

Een dikke twee jaar geleden zag Zelda&Zorro in het Gentse Evergem het levenslicht. Initiatiefneemster Wendy Verhulst puurde het idee in de oude Dekenij uit een persoonlijk gemis. “We waren op vriendinnendate met de kids en wilden een overvolle kerstmarkt ontvluchten om ergens een stukje taart te eten”, herbeleeft Wendy. “Zonder succes. We konden geen plek vinden die zowel leuk voor ons was als voor de kinderen. Ik maakte er dan maar mijn missie van: vrienden samenbrengen rond de tafel met lekker eten én kindvriendelijk. Samen even de pauzeknop induwen in een mooi decor. Zelda&Zorro was geboren.”

Superhelden

In samenwerking met Myra van Tuel, die eerder onder andere zomerbar BAR4 uitbaatte in Mortsel, opent er nu ook een Zelda&Zorro in Antwerpen. “Waar de naam eigenlijk vandaan komt? Omdat ouders toch hard moeten werken tegenwoordig, voor de kinderen zorgen combineren met werk en het huishouden rond krijgen. Zeker in coronatijden zijn ouders superhelden. Bij Zelda&Zorro, genoemd naar de bekende videogame en de gemaskerde televisieheld, kunnen onze helden hun cape even aan de haak hangen en tot rust komen.”

(lees verder onder de foto)

Myra heeft via leegstandbeheer een overeenkomst met de stad voor drie jaar. “Hopelijk kunnen we langer blijven, maar dat is nog verre toekomstmuziek. We beginnen namelijk voorzichtig: in de week zijn we enkel open op woensdagnamiddag. We willen dat wel snel opschalen naar donder- en vrijdagen. In het weekend openen we ook vanaf volgende week en werken we enkel met reservaties. Dat maakt ook deel uit van het onthaastingsconcept, mensen weten op voorhand al dat alles voor hen geregeld is met ons en de cateraar.”

Verschillende formules

“Tijdens openingsdagen in de week mogen vriendengroepen en gezinnen gewoon spontaan binnenvallen. Ook voor bijvoorbeeld babyborrels of andere familiefeesten staan onze deuren open. We werken dan met een formule op maat.”

Door corona zal er deze zomer nog aan de tafel bediend worden, maar nadien zal het buffetvorm zijn. “We houden niet van het restaurantgevoel waarbij bezoekers moeten wachten op een ober, ze kunnen gewoon zelf naar het buffet wandelen als ze zin hebben in iets lekkers. Dat geldt ook voor drank trouwens, je neemt gewoon zelf wat je wil aan onze ‘honest-bar’. Betalen komt later wel. We willen vooral dat de mensen zich thuis voelen.”

Meer info op deze website.