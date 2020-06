Oud Vredegerecht in Berchem wordt ‘onthaastingsplek’ voor families Annelin Marien

11 juni 2020

13u40 0 Berchem Op 20 juni opent Zelda&Zorro in Oud-Berchem in het voormalige vredegerecht aan de Grote Steenweg. Het statige pand met enorme stadstuin wordt een unieke plek om te onthaasten en te ontmoeten voor families, vrienden en collega’s. “Even de superheldencape aan de haak hangen en gewoon heerlijk genieten in een huiselijke setting. Dat heeft iedereen nodig”, aldus uitbaatster Myra van Tuel van Zelda&Zorro Berchem.

Het concept van Zelda&Zorro zag goed twee jaar geleden het levenslicht in Evergem (Gent). Initiatiefneemster Wendy Verhulst puurde het idee uit een persoonlijk gemis. “We waren op vriendinnendate met de kids en wilden een overvolle kerstmarkt ontvluchten om ergens een stukje taart te gaan eten. Zonder succes. Waarom vonden we geen plek die leuk is voor ons en voor de kinderen? Ik maakte er mijn missie van: vrienden samenbrengen rond een tafel met lekker eten en de kinderen een wow-ervaring bezorgen, als een leverancier van feelgood momenten. Samen even de pauzeknop induwen in een mooi decor.”

Offline spelen

In Myra van Tuel vond Wendy de ideale partner om Zelda&Zorro in Berchem uit te rollen. Van Tuel baatte samen met partner en communicatiespecialist Seppe Slaets zes jaar lang zomer pop-up BAR4 in Mortsel uit. “Ook daar mikten we vooral op families en gezinnen. Mama en papa relaxen met wat lekkers erbij, terwijl de kids ravotten in het groen. Dat is ook bij Zelda&Zorro de rode draad. Je kan er zondags brunchen, een lentefeest houden, en zelfs bedrijven zijn welkom voor een meeting of workshop.” (lees verder onder de foto)

Maar centraal in het zogenaamde huiskamerconcept van Zelda&Zorro staat de Playroom voor kinderen. Zij kunnen hier naar hartelust ‘offline’ spelen met traditioneel speelgoed. In het atelier volgen ze de meest uiteenlopende workshops: van knutselen tot fashion designer, snoeptaarten creëren, houtbewerking, juweeltjes ontwerpen en kookcursussen. En de enorme ontdekkingstuin maakt het kinderparadijs helemaal compleet. “Zelda&Zorro werkt voornamelijk op reservatie. Al zullen we in Berchem, als de coronamaatregelen het straks weer toelaten, ook walk-in momenten voorzien om even af te spreken of wat te werken nadat dochter-en/of zoonlief zijn afgezet aan de schoolpoort. Ook korte zomerkampjes voor de kids of workshops voor volwassenen staan in de toekomst nog op het programma.”