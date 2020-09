Oud kantoorgebouw van bakkerij Goossens wordt verbouwd tot crèche ADA

29 september 2020

16u32 0 Berchem AG VESPA bouwt een nieuw kinderdagverblijf, Melkweg, in de Apollostraat in Berchem. De werken zijn dinsdag van start gegaan. Tegen september 2022 zou de bouw klaar moeten zijn. De kinderopvang biedt plaats aan 90 kinderen tussen 0 en 3 jaar en komt in de plaats van 2 kleinere opvanglocaties in dezelfde buurt.

De bouw van het kinderdagverblijf past in het masterplan om moderne kinderopvang in duurzame verblijven aan te bieden. Niet louter het gebouw zal duurzaam zijn, ook de inrichting is kwalitatief en toekomstgericht. De kinderopvang zal 5 leefgroepen voor 90 kindplaatsen hebben, 4 op het gelijkvloers en 1 op de eerste verdieping. De totaal bebouwde oppervlakte bedraagt 1.350 vierkante meter

Er zijn 2 buitenruimtes in de vorm van patio’s aan de leefgroepen op het gelijkvloers. De patio’s worden ontworpen in het kader van het stedelijk project ‘Groene Voetjes in de kinderopvang’, dat stadskinderen al op jonge leeftijd de kans wil geven de natuur te ontdekken. Er wordt onder andere gewerkt met verschillende ondergronden en materialen zoals hakselhout, zand, wilgenhout, en natuurlijke omheiningen. De leefgroep op de eerste verdieping krijgt een groot terras met zintuigentafel en plantenbakken. De opvanglocatie krijg een groendak, dat niet enkel een verkoelende werking heeft maar ook zorgt voor meer biodiversiteit in de buurt. Het gebouw wordt ook voorzien van een doordacht regenwaterrecuperatiesysteem.

Bouwkundig erfgoed

Het nieuwe kinderdagverblijf in de Apollostraat komt op de site van het voormalige kantoorgebouw van bakkerij Goossens. De oorspronkelijk voorgevel van het pand, naar het ontwerp uit 1967 van de Antwerpse architect Jul De Roover, is erkend als bouwkundig erfgoed en krijgt een grondige restauratie.