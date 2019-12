Ontvluchte gevangene en gekende dief gepakt Sander Bral

19 december 2019

Inspecteurs van de telecommandokamer van de politie merkten in de nacht van woensdag op donderdag via bewakingscamera’s op hoe drie mannen in het Groen Kwartier rondwandelden. Ze voelden aan verschillende deuren van woningen, probeerden keldergaten te openen en wandelden op een bepaald moment een openstaande garage binnen. Verschillende interventiepatrouilles en het snelleresponsteam werden aangestuurd.

Bij aankomst van de politie zetten de mannen het op een lopen, maar kort nadien konden ze gevat en geboeid worden. Eén van de mannen (30) bleek geseind met een bevel tot gevangenneming, hij was gekend voor verschillende zware diefstallen. Een tweede verdachte (26) bleek dan weer geseind als ontvluchte gevangene en bleek illegaal in ons land. De derde (20), was niet gekend bij de politie en mocht na verhoor beschikken. Zijn gezelschap mocht zich opmaken voor een rit naar de gevangenis.