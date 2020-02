Ongeval op Ring in Berchem: aanschuiven vanaf Haasdonk Sander Bral

06 februari 2020

09u35 0 Berchem Twee trucks, een bestelwagen en een personenwagen raakten donderdagochtend betrokken in een ongeval op de Antwerpse Ring richting Nederland ter hoogte van Berchem. Eén van de betrokken voertuigen moest getakeld worden waarvoor drie rijstroken versperd werden met als resultaat een extra moeizame ochtendspits rondom Antwerpen.

Al snel stond er een file vanaf voor de Kennedytunnel. Het incident is intussen van de baan maar het is richting Nederland nog steeds aanschuiven vanaf de E17 ter hoogte van Haasdonk. Het verkeer dat via de Antwerpse Ring van het westen naar het oosten wil rijden, wordt aangeraden om te rijden via Brussel.

Er vielen geen zwaargewonden bij het ongeval.