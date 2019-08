Noodoproep voor gasexplosie blijkt mislukte inbraakpoging te zijn Sander Bral

09 augustus 2019

Eventjes alle hens aan dek bij de Antwerpse hulpdiensten vrijdagmiddag. Wat bij de noodcentrale binnenkwam als een gasexplosie in een appartement in Berchem, bleek uiteindelijk een betrapte inbreker te zijn. Politie en brandweer rukten massaal uit. De vrouw die de inbreker betrapte, raakte gewond. De inbreker zelf kon ontkomen.

De hulpdiensten rukten massaal uit richting de eerste verdieping van een appartementsgebouw in de De Roest D’Alkemadelaan in Berchem vrijdagmiddag. Daar betrapte een bewoonster een onbekende man die via het raam probeerde binnen te breken. Toen hij betrapt werd, zette de man het meteen op een lopen en sloeg hij het raam hard achter zich dicht. Het glas brak en de scherven kwamen op de bewoonster terecht. Ze werd met verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De politie deed nazicht in de buurt maar de onbekende man kon ontsnappen. Hij wordt opgespoord.

Waarom de noodoproep binnen kwam als een gasexplosie, is nog onduidelijk. Mogelijk dacht één van de bewoners van het appartementsgebouw dat het om een ontploffing ging nadat hij een klap hoorde en de gewonde buurvrouw onder de glasscherven zag liggen.