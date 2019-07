Nog steeds geen duidelijkheid over gezinsdrama Berchem: 72-jarig slachtoffer blijft voor leven vechten Sander Bral

17 juli 2019

17u28 3 Berchem Servatius Vroomen (72) verkeert nog steeds in kritieke toestand na het gezinsdrama dat zich dinsdagnamiddag in Berchem afspeelde. Een ruzie in de woning van zijn zoon Bruno (37) escaleerde en mondde uit in een bloedbad. Bruno overleefde het incident niet. Vader Servatius vecht nog steeds voor zijn leven in het ziekenhuis.

Het Antwerpse parket kan nog steeds geen duidelijkheid geven over wat er zich dinsdagnamiddag nu precies heeft voorgedaan in de woning van de 37-jarige Bruno Vroomen op de hoek van de Koninklijkelaan met de Lodewijk Gerritslaan in Berchem. Volgens de eerste berichten dinsdagavond wilde Servatius zichzelf het leven ontnemen nadat hij zijn zoon de keel had over gesneden. Dat laatste kan het parket intussen wel ontkennen.

“Er is geen steekwapen gebruikt bij het incident”, zegt parketwoordvoerder Caroline Vanderstokker. “Wat er dan wel precies gebeurd is, kunnen we nog steeds niet formeel bevestigen. Dat proberen we uit te zoeken. Het onderzoek is lopende. Het 72-jarig slachtoffer verkeert nog steeds in kritieke toestand.”

Volgens informatie dicht bij het onderzoek heeft de vader eerst zijn zoon doodgeschoten en probeerde hij zichzelf daarna het leven te ontnemen. Maar dat kan dus nog steeds niet officieel bevestigd worden. De aanleiding van het incident zou een geschil rond geld en drugs zijn.