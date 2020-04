Nieuwe paaltjes in Victor Jacobslei BJS

09 april 2020

13u40 0 Berchem Er komen nieuwe paaltjes langsheen de groenstrook in de Victor Jacobslei in Berchem. Op die manier zijn de boomwortels beter beschermd. De werken zijn begin deze week gestart.

Doorheen de jaren zijn de paaltjes langs de groene strook in de Victor Jacobslei beschadigd geraakt en geleidelijk aan verwijderd. Om te vermijden dat het verkeer deels over de groene berm rijdt of parkeert, plaatst het district opnieuw paaltjes. Zo blijven de boomwortels beschermd en wordt een groene aanblik van de lei verzekerd.