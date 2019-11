Nieuwe lichtregeling in Berchem moet wachttijden voor fietsers verminderen AMK

28 november 2019

16u05 0 Berchem SInds vandaag is de lichtenregeling op het kruispunt Arbeidersstraat - Roderveldlaan in Berchem aangepast, om de wachttijd op de fietsostrade te verminderen. Tot voor kort werd er het ‘vierkant groen’ uitgetest , met té hoge wachttijden voor fietsers tot gevolg.

Met de aanpassing van de lichtenregeling wordt het conflict tussen rechtsafslaand gemotoriseerd verkeer komende van de Posthofbrug naar de Karel Coggestraat en fietsers en voetgangers die de Karel Coggestraat oversteken, wel opnieuw toegelaten. Knipperlichten wijzen automobilisten op het potentieel conflict met overstekende fietsers en voetgangers.

De Roderveldlaan kreeg een extra rijstrook voor auto’s, waardoor het nu mogelijk is om zowel links afslaand, rechtdoorgaand als rechts afslaand verkeer apart groen te geven. Fietsers die parallel rijden met de Roderveldlaan krijgen daardoor samen groen met het autoverkeer, en moeten maximaal 51 seconden wachten.

Detectielussen in het wegdek en drukknoppen voor voetgangers en fietsers die de Posthofbrug oversteken zorgen er bovendien voor dat de nieuwe lichtenregeling rekening houdt met de effectieve verkeersvraag. Op die manier staat niemand onnodig lang voor een rood licht als er geen fietser of voetganger wil oversteken of als er zich geen verkeer aandient op een bepaalde tak.