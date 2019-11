Nieuwe belevingswinkel verkoopt enkel Belgische merken Annelin Marien

01 november 2019

11u13 0 Berchem In de Fruithoflaan 13 in Berchem is een nieuwe ‘belevingswinkel’ opengegaan met enkel Belgische merken. Björn Verlinden, de ontwerper en oprichter van Het Belgische label Double Stitched, opende de tijdelijke winkel met de naam Nr. 13.

“Ik noem de winkel bewust geen pop-up, want dat is gepasseerd”, aldus Björn. “Noem Nr.13 liever een tijdelijke belevingswinkel. Belgische merken staan centraal, zoals Bultin, Goegezegd, RainPharma of Dame Blanche.” Ook Björns eigen merk van lederwaren, Double Stitched, is te koop in Nr.13.

Nr.13 is de eerste fysieke winkel van Björn: “Voor Double Stitched, dat in andere winkels verkocht wordt, zijn de wintermaanden altijd kalm. Daarom leek het me leuk om die op te vullen met mijn eerste, eigen winkel.” De belevingswinkel is vooral gericht op de feestdagen en de bijbehorende cadeaus. “Veel mensen shoppen online hun kerstcadeaus, maar de beleving gaat daardoor weg. Hier kan je alles nog echt voelen, zien, kiezen en meteen naar huis nemen.”

In Nr.13 vind je cadeauboeken, wenskaarten, lederwaren, kleding, meubilair, handzepen, enzovoort. De tijdelijke boetiek is nog open tot en met 31 januari, en is geopend van woensdag tot zaterdag van 11 tot 18 uur.