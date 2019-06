Na 8 jaar sluiting is Tram- en Autobusmuseum weer klaar voor grote heropening: “Vanaf nu mét animatiefilmpjes” ADA

12 juni 2019

13u35 12 Berchem Na acht lange jaren opent het Tram- en Autobusmuseum dit weekend opnieuw de deuren. Zaterdag nog voor een select publiek van genodigden; vanaf zondag is iedereen welkom om zowat vijftig voortuigen te bewonderen. “Vanaf nu mét animatiefilmpjes en filmpresentaties.”

“Het werd stilaan tijd”, vertelt voorzitter van het Tram- en Autobusmuseum Hubert Van den Bergh. “Acht jaar geleden moesten we de deuren sluiten na problemen met het dak. We dachten toen een jaar, maximaal twee jaar te moeten sluiten. Maar toen doken er ook problemen op met de elektriciteit en hoogspanning.”

Maar die problemen zijn nu van de baan en vanaf dit weekend opent het museum opnieuw de deuren. Zaterdag is dat enkel voor genodigden. “We vertrekken met vier trams uit het museum richting de Groenplaats. Onderweg pikken we de harmonie en Belle Epoque op, een muziekgroepje. Zij zullen op de Groenplaats het beste van zichzelf geven. Nadien vertrekken we met genodigden opnieuw naar het museum. Vanaf 17 uur zijn ook buurtbewoners welkom om eens te komen kijken”, zegt Hubert. Vanaf zondag 14 uur is het museum open voor het grote publiek.

Van 1900 tot nu

Het Tram- en Autobusmuseum heeft zo een vijftig voertuigen vanaf 1900 tot nu. “We mikken zowel op de specialist als bezoeker als een algemeen publiek. Dankzij de animatiefilmpjes kan iedereen iets bijleren. Dat is iets wat we acht jaar geleden nog niet hadden,” zegt Hubert trots. Het museum, dat volledig draait op vrijwilligers hoopt zo een 10.000 bezoekers per jaar te lokken.