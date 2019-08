Minderjarige voert illegaal ijzerhandeltje Sander Bral

28 augustus 2019

Tijdens een actie van het politiewijkteam in de Junostraat in Berchem werd een bestelwagen gecontroleerd. De zeventienjarige bestuurder reed rond met een rijbewijs dat niet op zijn naam stond. Bovendien reed hij zonder ‘L’ en met een passagier. Het duo reed rond met een ijzerhandeltje, zonder de nodige vergunningen. Het voertuig werd in beslag genomen en de zaak wordt onderzocht door de lokale recherche leefmilieu.

Verder werden nog 22 foutparkeerders beboet, onder meer twee die zonder kaart op een mindervalidenplaats stonden en drie wagens die op het voetpad parkeerden. Drie bestuurders negeerden een rood licht en kregen de rekening gepresenteerd. Eén man kreeg een boete wegens overdreven snelheid.