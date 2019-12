Miljoenste fietser rijdt over fietsbrug in Berchem Annelin Marien

17 december 2019

17u06 6 Berchem Vandaag, om 12:42 stipt, fietste de miljoenste fietser van 2019 over de fietsbrug aan de Singel in Berchem. Iedere werkdag steken er meer dan 3.439 fietsers op die manier veilig het kruispunt van de Antwerpse Singel en de Posthofbrug over. De miljoenste was David Giuliani. Hij kreeg een doosje pralines.

Om 12.42 uur reed David Giuliani uit Mortsel als 1.623ste fietser van de dag over de fietsbrug. Daarmee bracht hij de teller op 1 miljoen. “Ik probeer zoveel mogelijk met de fiets naar m’n werk te fietsen. Het bespaart me heel wat tijd wanneer ik met de fiets van Mortsel naar het centrum van Antwerpen fiets”, zegt David.

Juiste investering

De provincie Antwerpen, de stad Antwerpen, het Vlaams Agentschap Wegen en Verkeer en de NMBS investeerden maar liefst 3,3 miljoen euro in de fietsbrug. “Dat we in één jaar tijd meer dan een miljoen fietsers tellen op deze fietsbrug bewijst nog maar eens dat de fietsbrug broodnodig was”, aldus Luk Lemmens, gedeputeerde voor Mobiliteit. “Met fietsinfrastructuur als deze maken we elke dag het verschil voor duizenden fietsers op het vlak van comfort en veiligheid. De cijfers bewijzen dat dit een juiste investering was”, vult schepen Koen Kennis aan.

Provincie Antwerpen telt sinds juli 2018 de fietsers op de fietsbrug met een fietstelpaal. Sinds de teller actief is, fietsten er al meer dan 1.534.414 fietsers over de brug. De absolute topdag tot nog toe is dinsdag 16 oktober 2018. Toen telde de provincie Antwerpen maar liefst 5.110 fietsers.