Man betrapt die vuur maakt met aansteker en spuitbus Sander Bral

22 januari 2020

18u22 0

Het wijkteam van de Unolaan werkte dinsdag op verschillende vormen van overlast. De politie gebruikte hiervoor de camera’s die in die omgeving hangen. Er werden acht personen betrapt toen ze sluikstortten. Verder stelde de politie een onmiddellijke minnelijke schikking op voor iemand die een joint aan het roken was. De politie stelde nog 82 processen-verbaal op voor verkeersinbreuken. De politie betrapte ook iemand die met een aansteker en een spuitbus vuur aan het maken was op de openbare weg.