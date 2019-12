Lichaam gevonden in septische put: parket vordert onderzoeksrechter voor moord PLA CVDP

12 december 2019

16u38

Bron: Eigen berichtgeving, Belga 36 Berchem Bij afbraakwerken in de Boomgaardstraat in Berchem is een stoffelijk overschot gevonden in een septische put. Een kraanman viste het op toen hij stukken beton uit de put wilde bovenhalen. Het lichaam is in staat van ontbinding. Over de doodsoorzaak van de persoon in kwestie, of de identiteit, is nog niets geweten. Wel vorderde het parket van Antwerpen vanavond een onderzoeksrechter voor moord.

Het lichaam werd deze namiddag ontdekt in een put op een bouwwerf in de Boomgaardstraat. Twee mannen van een afbraakfirma Aabik uit Oelegem waren bezig met de afbraak van twee rijwoningen. Kraanman Ahmed probeerde rond 16 uur achteraan het terrein het deksel van de septische put te lichten. Toen hij het betonnen deksel vastgreep, brak het en vielen enkele stukken in de volle put. Hij liet de grijper van de kraan in de donkere brij zakken om de stukken op te vissen.

Ahmed: “Ik haalde de grijper op en zag ineens een menselijk lichaam bovenkomen. Ik heb het lichaam aan de kant gelegd en de politie gebeld. Dan ben ik even op straat gaan staan om te bekomen. Zoiets verschrikkelijk had ik nog nooit meegemaakt. Het gezicht was niet meer te herkennen. Ik vermoed dat het een jongere, niet zo grote persoon was. Hij had nog wel flarden van kleding aan: een jas, een broek met riem, schoenen. Volgens mij was het een man.”

Woning al jaren leeg

Het Antwerpse parket had donderdagavond nog te weinig gegevens om tot een identificatie van het slachtoffer te komen. Alle gerechtelijke diensten, zoals de laboranten en de dienst Agressie van de federale politie kwamen ter plaatse. Ook een wetsdokter stapte later op de avond af.

Volgens buren stonden de afgebroken woningen al jaren leeg. “Wij wonen hier 25 jaar en hebben tal van bewoners zien passeren. Nu stond het gebouw reeds lang leeg. De voordeur was niet op slot waardoor krakers en daklozen in en uit konden lopen.” Projectontwikkelaar Ultrium Development kocht de woningen twee jaar geleden om er een residentie te bouwen. “We hebben daar toen met de buren en de stad een bezwaar tegen ingediend omdat het gebouw te hoog ging worden. Jammer genoeg heeft hij uiteindelijk toch toestemming gekregen”, vertelt een overbuurvrouw. De afbraakwerken startten twee weken geleden.