Legale streetart kan nu ook onder twee spoorwegbruggen langs Ring PhT

21 juni 2019

18u57 0 Berchem Streetart artiesten krijgen een nieuwe, legale graffitizone onder twee spoorwegbruggen langs de Antwerpse ring in Berchem. Dat is overeengekomen tussen het district, de stad en Infrabel. Eerst komt er een proefperiode van een jaar. Bij een positieve evaluatie zal de zone blijven bestaan.

Het district Berchem promoot zich al jarenlang fier als het streetart district van Antwerpen. Het aantal graffiti-artiesten is enorm toegenomen. Extra ruimte is dus zeer welkom. “Door onze opkomende talenten de ruimte te geven om te groeien, zich te ontwikkelen en zich te professionaliseren, kan Berchem zelf ook verder groeien als streetart district”, zegt bevoegd districtsschepen Kris Gysels (Open Vld).

“Legale plekken voor streetart in de stad zijn belangrijk”, zegt schepen voor Jeugd Jinnih Beels (sp.a). “Jongeren kunnen zich uitdrukken over thema’s die ze belangrijk vinden. Zo krijgen ze een stem in het publieke debat en wordt jongerencultuur zichtbaar in de stad.”