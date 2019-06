Leerlingen kunsthumaniora tonen eindwerk in verlaten kantoorgebouw ADA

12 juni 2019

19u48 18 Berchem Dit najaar starten de sloopwerken van het Green Plaza in Berchem maar tot die tijd mag De! Kunsthumaniora de kantoren gebruiken. Een 75-tal leerlingen van de opleiding Beeldende Kunsten zullen er hun eindwerken presenteren.

Het voormalige Green Plaza in de Generaal Lemanstraat in Berchem wordt binnenkort herontwikkeld tot een nieuw woonproject. Tot die tijd staat het kantorencomplex leeg. Om die leegstand tegen te gaan mag De! Kunsthumaniora die ruimte nu gebruiken. Tot en met 24 juni organiseert De! Kunsthumaniora er verschillende toonmomenten voor de eindwerken van een 75-tal leerlingen van de opleiding Beeldende Kunsten.

“Geschenk uit de hemel”

“In juni ervaren we als kunsthumaniora altijd een enorm ruimtegebrek vanwege onze toonmomenten, met eindwerken die veel plaats innemen. Daarom moeten we steeds noodgedwongen op zoek naar een externe locatie. Het Green Plaza gebouw vlak bij de school is dus een geschenk uit de hemel. Bovendien krijgen we enorm veel vrijheid: gaten in de muur boren, delen van de muren, vloeren of het plafond beschilderen, het is allemaal geen probleem”, vertelt Ann Cornelis, Coördinator Beeldende Kunsten bij De! Kunsthumaniora

Na de toonmomenten van De! Kunsthumaniora zullen in het najaar de sloopwerken van start gaan. Toekomstige bewoners zullen zich tegen eind 2021 in hun nieuwe stek kunnen nestelen.

Het oude Green Plaza-gebouw maakt plaats voor 114 appartementen, vier woningen en zes commerciële ruimtes. Vastgoedontwikkelaar Antonissen Development Group wil er bovendien een ‘slim’ woonproject van maken: elk appartement krijgt een domotica-pakket. Zo kunnen de bewoners alles bedienen via de smartphone, van de verlichting, over de verwarming en de muziek tot zelfs het openen van de voordeur.