Koude douche voor Berchem Sport: geen eerste thuiswedstrijd door tribuneperikelen BJS

17 augustus 2019

12u33 0 Berchem Koude douche voor Berchem Sport: de club moet zijn eerste wedstrijd op 1 september noodgedwongen op verplaatsing spelen. De nieuwe tribunes worden op 30 augustus opgeleverd, waarna nog een veiligheidscontrole moet volgen. “Als politie en brandweer de tribune afkeuren, moeten we forfait geven. Dat risico gaan we niet lopen.”

Aan de vooravond van het nieuwe seizoen in Tweede Amateurliga beleeft Berchem Sport, de derde traditieclub uit Antwerpen, een déjà vu: het kan zijn competitie alweer niet in eigen stadion beginnen. Vorig jaar werd de hoofdtribune nét voor de start van het seizoen afgekeurd. Het risico op instorting was té groot, zo bleek na onderzoek door een stabiliteitsbureau. Er werd een nieuwe tijdelijke stellingtribune voor 669 toeschouwers gebouwd, maar die kwam te laat voor de eerste thuiswedstrijd.

De noodtribune is inmiddels afgebroken. In de plaats worden twee kleinere, weliswaar overdekte zittribunes met in totaal 324 plaatsen gebouwd. De werken aan die tribunes zijn volop aan de gang. Aan de overkant is een nieuw staantribune voor 1.250 supporters wél al klaar.

De werken zouden op 30 augustus afgerond moeten zijn. Maar dat betekent niet dat er ook effectief op ’t Rooi gespeeld kan worden. “De tribune moet eerst nog gekeurd worden”, zegt Karel Van Daele, voorzitter van Berchem Sport. “Stel dat de politie en de brandweer de tribune omwille van veiligheidsredenen afkeuren, dan moeten we op 1 september forfait geven tegen onze eerste tegenstrever Hades Hasselt. Dat risico gaan we niet lopen.”

Berchem Sport heeft ondertussen gepolst bij Hades Hasselt gepolst of de wedstrijd op hun terreinen kan doorgaan. “En dat is mogelijk”, zegt Van Daele. “Maandag nemen we over deze kwestie een officiële beslissing, maar ik zie eerlijk gezegd geen ander scenario dan de wedstrijd op Hades te spelen.”

Door de tribuneperikelen zou de eerste thuiswedstrijd van Berchem Sport pas op 22 september kunnen doorgaan. Dan neemt de Antwerpse traditieclub het in het Ludo Coeckstadion op tegen KVK Tienen. “We betreuren dat onze supporters hun ploeg pas eind september voor het eerst thuis aan het werk kunnen zien”, aldus Van Daele.

Volgens de clubvoorzitter liep Berchem Sport door de problemen al heel wat geld mis. Het verlies wordt geraamd op 15.000 euro, vooral door gemiste horeca-inkomsten.

Om het Ludo Coeckstadion te vernieuwen, zette de stad Antwerpen als eigenaar 3,3 miljoen euro opzij. De staantribune maakt daarvan deel uit. Verder wordt ook een nieuwe chalet opgetrokken met 14 nieuwe kleedkamers, een kantine, scheidsrechterslokalen en sanitair. Dat gebouw komt er pas in de loop van 2020.

Over wat er met de afgekeurde grote zittribune gaat gebeuren, blijft onduidelijkheid bestaan. De stad wil immers eerst de onderhandelingen over de meerjarenbegroting 2020-2025 van dit najaar afwacht. Van renovatie tot een geheel nieuwe tribune: alles kan dus nog.