Berchem

Met een gedicht van Toon Hermans en Sinatra’s My Way hebben familie, vrienden en collega’s afscheid genomen van Walter Vandenhende (55). Hij werkte jarenlang als chauffeur voor de dienst Zorg en Gezondheid en was sinds deze zomer medewerker op het kabinet van Vlaams minister Zuhal Demir. Hij overleed aan corona.