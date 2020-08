Jongeren gekwetst na mislukte overval op straat Sander Bral

14 augustus 2020

11u00 1 Berchem Aan de Veldekens in Berchem zijn drie jongeren tussen zeventien en negentien jaar hardhandig aangepakt toen ze overvallen werden door onbekenden. De daders konden ontkomen maar geen buit maken. De politie spoort ze op.

Volgens de moeder van twee van de drie slachtoffers, haar zoon en dochter, zijn ze in elkaar geslagen door drie onbekenden toen ze terugkwamen van een bezoekje aan de grootouders. Ze zouden op de grond zijn geworpen met kneuzingen en schaafwonden tot gevolg. Ook zouden de broer en zus in shock geweest zijn na de straatroof.

De politie bevestigt dat er een overval was op straat in Veldekens donderdagavond. “De slachtoffers waren rond 23 uur onderweg naar huis toen ze aangesproken werden", zegt woordvoerder Wouter Bruyns. “Wat verderop dook het trio opnieuw op. Ze vielen twee slachtoffers aan waarbij stampen en slagen uitgedeeld zouden zijn. Ze probeerden bezittingen af te nemen maar zijn daar niet in geslaagd.”

“Een derde slachtoffer (17) had zich kunnen verstoppen voor de belagers en bleef in tegenstelling tot de twee meisjes (17 en 19) ongedeerd. De twee meisjes raakten lichtgekwetst. De politie deed nazicht in de omgeving maar zonder resultaat. De verdachten blijven op te sporen.”



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.