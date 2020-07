Jongeman steekt broer met mes in been PLA

08 juli 2020

13u08 1 Berchem Er is woensdagmiddag een ruzie ontstaan tussen twee broers aan het pleintje van de De Villegasstraat in Berchem. Bij die ruzie trok één van hen een mes. Hij verwondde zijn broer. Het slachtoffer is gewond afgevoerd naar het ziekenhuis.

“Het gaat om twee meederjarige jongemannen”, zegt Willem Migom van de Antwerpse politie. “Bij de vechtpartij werd één van hen in het been gestoken. Hij is naar het ziekenhuis overgebracht. Zijn broer is voor ondervraging meegenomen naar het politiekantoor.”

De politie heeft de omgeving afgezocht naar een mes, maar er is geen wapen gevonden. De broer die zou gestoken hebben, is kort na de feiten in een café op de hoek gearresteerd.