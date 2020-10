Jonge vrouw neergestoken in woning Berchem: verdachte (35) gearresteerd Caroline Van de Pol

12 oktober 2020

10u36 2 Berchem In een woning in Berchem heeft maandagvoormiddag een steekpartij plaatsgevonden. Een jonge vrouw raakte hierbij gewond.

De feiten vonden plaats in een woning in de Fourneaustraat. “Een jonge vrouw liep verschillende messteken op maar verkeert niet in levensgevaar”, bevestigt Wouter Bruyns van Politiezone Antwerpen. “De verdachte (35) is korte tijd later gearresteerd. Zijn betrokkenheid wordt onderzocht.” Het gerechtelijk lab werd verwittigd en de lokale recherche zal mee het onderzoek voeren.