Jeannot viert 100ste verjaardag met kroning en politie-escorte CVDP

27 juli 2020

19u40

Bron: Politie Antwerpen 0 Berchem Jeannot uit Berchem blies vandaag 100 kaarsjes uit. Speciaal voor deze bijzondere dag kwam de politie als verrassing langs om de eeuweling te kronen en te escorteren naar haar bestemming.

Voor deze uitzonderlijke verjaardag was oorspronkelijk een groot feest gepland, maar het coronavirus gooide jammer genoeg roet in het eten. Jeannot hield daarom vandaag een kleine viering in familiale kring. Bij het verlaten van het dienstencentrum De Meere in Berchem werd de kranige dame tot haar grote verrassing opgewacht door een delegatie van het wijkteam en de verkeerspolitie. Onder luid applaus werd ze gekroond en vervolgens door motards geëscorteerd naar haar bestemming. Als politiefan van het eerste uur, met een fascinatie voor stoere motors, kon voor Jeannot de dag niet meer stuk.