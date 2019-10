Inspecteurs in burger overmeesteren agressieve winkeldief Sander Bral

30 oktober 2019

Een medewerker van een supermarkt op de Gitschollei in Berchem merkte dinsdagavond een man op die hij herkende van een winkeldiefstal enkele dagen voordien. De man had toen een heleboel verzorgingsproducten gestolen en laadde nu opnieuw meerdere hoeveelheden lippenbalsems in zijn tas. Toen de verdachte door de winkelbediende werd aangesproken, reageerde hij meteen agressief.

Twee politie-inspecteurs buiten dienst die toevallig in de winkel aanwezig waren om inkopen te doen, schoten de winkelbediende te hulp. De verdachte probeerde te vluchten, maar werd staande gehouden. Hij probeerde zich met geweld van de twee inspecteurs te ontdoen. De politiepatrouille kon de man handboeien en arresteren. De verdachte van 37 jaar bleek illegaal in ons land en wordt voorgeleid bij de onderzoeksrechter voor de diefstal en weerspannigheid.