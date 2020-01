Inbrekers betrapt voor ze slag kunnen slaan Sander Bral

02 januari 2020

14u38 0 Berchem Patrouilles van de lokale politie werden in de nacht van woensdag op donderdag naar de Spoorwegstraat gestuurd in Berchem. Twee inbrekers hadden geprobeerd in te breken in een woning, maar werden daarbij betrapt door de bewoners. De mannen vluchtten weg en de politie kamde de omgeving uit.

Terwijl de patrouilleurs de buurt inspecteerden, kwam er een melding van een inbraak binnen uit Het Prieel, niet ver van het oorspronkelijke adres. De twee inbrekers activeerden daar in een tuin de automatische verlichting, waardoor ze oog in oog stonden met de politie. Ze renden onmiddellijk het naastgelegen park in en probeerden zo via de Bikschotelaan te ontkomen, maar in de Diksmuidelaan werden de verdachten opgepakt.

Beide mannen werden voor verder onderzoek meegenomen, onder meer om hun ware identiteit en leeftijd te achterhalen, nadat al snel bleek dat ze de inspecteurs met aliassen probeerden te misleiden. De verdachten worden vrijdag bij de onderzoeksrechter voorgeleid.