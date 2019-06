Hond vindt lijk van vrouw in vijver aan Wolvenberg Patrick Lefelon

24 juni 2019

12u47 3 Berchem Aan de Wolvenberg in Berchem is vanmiddag een stoffelijk overschot aangetroffen. Het lichaam lag in de vijver van het park. De politie heeft een ruime perimeter ingesteld rond de vijver. Het is wachten op de wetsdokter die moet nagaan of er sprake is van een crimineel feit. Tot zolang blijft de omgeving afgesloten.

Het slachtoffer is een vrouw. Zij lag in het water. De brandweer is ter plaatse om het lichaam op te halen maar wacht tot de wetsdokter is aangekomen. Pas dan wordt het lichaam op het droge gebracht. Zo gaan er geen sporen verloren.

Blijkbaar was een wandelaar met een hond op stap in de buurt. De hond trok voor wat verkoeling naar de vijver en zo werd het stoffelijke overschot aangetroffen.

Wolvenberg is de smalle groenzone tussen de Singel en de Antwerpse Ring.