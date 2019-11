Heel bijzondere voorleessessie voor ‘brussen’: koningin Mathilde leest voor aan een groep kinderen die een broer of zus hebben met een ziekte, beperking of stoornis ADA

19 november 2019

15u31 0 Berchem De bibliotheek van Berchem kreeg dinsdagochtend wel een heel bijzondere voorleesgast op bezoek. Koningin Mathilde las er in het kader van de voorleesweek voor aan ‘brussen’: broertjes en zusjes van kinderen die bijzondere aandacht nodig hebben.

Koningin Mathilde las voor aan een groep kinderen die een broer of zus hebben met een ziekte, beperking of stoornis. Deze ‘brussen’, samengebracht door Brussenwerking Vlaanderen, luisterden naar een verhaal van Astrid Lindgren.

Nadien ontmoette de koningin enkele ouders. Ze nam deel aan een werkvergadering rond het thema van brussen en jonge mantelzorgers, waar ze in gesprek ging met onder anderen kinderpsychiater Winny Ang, de auteurs van het boek ‘Jonge mantelzorgers op school’ en de 14-jarige Titus, zelf een brus.

De Voorleesweek, van 16 tot 24 november, staat dit jaar in teken van voorleesrituelen: wat zijn de voorleesgewoontes in gezinnen, scholen, kinderdagverblijven of woonzorgcentra? De organisatie is in handen van de vzw Iedereen Leest, die onder Hoge Bescherming staat van de koningin. “Hare Majesteit verleent al jarenlang steun en is ook al vaak komen voorlezen”, zegt Tine Kuypers van Iedereen Leest. “Ook door haar achtergrond als logopediste hecht ze veel belang aan ons project.”

De rest van de week staan er nog tal van andere activiteiten gepland voor de Voorleesweek. Op 21 november zal auteur en acteur Dimitri Leue voorlezen aan de Commissie Cultuur in het Vlaams Parlement. In de Brusselse bibliotheken zijn er meertalige voorleesuurtjes.