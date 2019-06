Grote hinder op Antwerpse ring richting Gent door ongeval: Liefkenshoektunnel naar Gent tolvrij Sander Bral

13 juni 2019

16u11 6 Berchem Door een ongeval met een lichte vrachtauto is er heel wat hinder op de Antwerpse ring ter hoogte van Berchem richting Gent. Lange tijd was er slechts één rijstrook vrij. Omstreeks 16.25 uur kon de weg weer vrijgegeven worden, maar de gevolgen zullen nog de hele avondspits voelbaar blijven. Eén slachtoffer raakte zwaargewond bij het ongeval.

Om een nog onbekende reden is een lichte vrachtauto in de staart van een file onder een truck gereden op de Antwerpse ring richting Gent. Eén bestuurder raakte daarbij zwaargewond en werd naar het ziekenhuis gebracht nadat hij door de brandweer uit zijn cabine bevrijd werd. Het ongeval deed zich voor in Berchem, waar de hulpdiensten onmiddellijk drie rijstroken moesten versperren. Al snel liepen de wachttijden op tot meer dan een uur, aangezien het al aanschuiven was vanop de E313 in Ranst.

Het Vlaams Verkeerscentrum raadt aan om uit de buurt te blijven. Het verkeer op lange afstand van Hasselt naar Gent wordt aangeraden de omweg te nemen via de ring rond Brussel. De Liefkenshoektunnel is tijdelijk tolvrij gemaakt richting Gent.