Gekende fietsdief op heterdaad betrapt Sander Bral

08 mei 2020

Een buurtbewoner verwittigde donderdagnamiddag de politie omdat ze zag hoe een man aan fietsen prutste in de Vredestraat en de De Villegasstraat in Berchem. Bij aankomst van de politie beweerde de 41-jarige man dat hij tussen de fietsen zocht naar peuken om op te roken. Op camerabeelden was echter te zien dat de man iets onder een wagen had verstopt. Het bleek te gaan om een kniptang en een kapot fietsslot. De gekende veelpleger werd gearresteerd.