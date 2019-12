Garages verzegeld voor zwartwerk en fraude Sander Bral

11 december 2019

16u18 0

Het politiewijkteam van de Unolaan heeft dinsdag een verkeersactie gehouden. De politie controleerde ook enkele garages. Er werden 21 gas-boetes uitgeschreven voor verkeersovertredingen. Acht bestuurders negeerden het rode licht en negen bestuurders werden betrapt toen ze met de gsm bezig waren achter het stuur. Eén persoon werd beboet voor zijn onaangepast rijgedrag. Er was ook één wagen niet in orde met de keuring.

Twee garages werden verzegeld. In de garages werden inbreuken op de economische wetgeving vastgesteld en frauduleus gebruik van het btw-nummer. Er werd ook in elke garage een proces-verbaal opgesteld omdat de nodige vergunningen niet in orde waren. Er werden ook twee personen aangetroffen die illegaal aan het werk waren. Ze werden bestuurlijk aangehouden en kregen het bevel om het grondgebied te verlaten.