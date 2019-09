Freinetschool Berchem opent nieuw muzieklokaal AMK

27 september 2019

11u22 0 Berchem Vandaag wordt het splinternieuwe muzieklokaal in GO! freinetschool De kRing in Berchem feestelijk geopend. De school werkt sinds kort ook samen met een muziekpedagoge voor de lessen muziek.

De school wil met het nieuwe muzieklokaal het muzisch beleid effectief verder uitbouwen. Om de leraren te ondersteunen werd muziekpedagoge Mirjam de Wit als co-teacher ingeschakeld. Zij studeerde af als Master in de Muziek aan het Lemmensinstituut in Leuven en volgde les aan de Guildhall School for Music and Drama in Londen. Bovendien krijgen de leraren die dat willen, lessen Ukelele tijdens de middagpauze. Zo leren ze in korte tijd en met relatief weinig moeite, de leerlingen begeleiden bij het zingen. “Musiceren heeft een enorm positieve invloed op ons brein. Kinderen bloeien open, ervaren succes, en krijgen meer zelfvertrouwen. Ze krijgen de kans om hun impressies van de wereld op een eigenzinnige manier te uiten.”, aldus Mirjam.